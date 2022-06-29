Анкара поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите альянса в Мадриде. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Сегодня в Мадриде перед началом саммита НАТО у нас прошла основательная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в пресс-релизе канцелярии президента.

"В результате этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде выразит поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - сказал Ниинистё.

"Союзники по НАТО в течение двух ближайших дней согласуют конкретные шаги для вступления Швеции и Финляндии в альянс, - ожидают в Хельсинки. - Конкретные шаги нашего вступления в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение двух следующих дней, но это решение с настоящего момента является неизбежным".

"За последние несколько недель Турция выразила обеспокоенность угрозой терроризма. Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена документам и политике НАТО по борьбе с терроризмом", - сказал также президент.