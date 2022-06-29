Руководящий совет детского «Евровидения» обсудил с армянской стороной предварительную концепцию конкурса

Руководящий совет Детского конкурса песни «Евровидение» Европейского вещательного союза (ЕВС) находятся в Ереване.

Как передает «Арменпресс», в распространенном Общественным телевидением сообщении говорится, что гости встретились с исполнительным директором Общественного телевидения Ованнесом Мовсисяном и с членами организационной команды Детского Евровидения, обсудили творческие и технические вопросы.

Ованнес Мовсисян отметил, что подобные встречи помогают команде правильнее вести подготовительные работы к конкурсу. «Подготовку к Детскому Евровидению мы начали в декабре, буквально на следующий день после победы Малены. Сейчас работы перешли в практическую стадию, у нас есть предварительные варианты концепта конкурса. Похвально и то, что в правительстве Армении сформирована комиссия по подготовке и проведению конкурса. Мы уверены, что в сотрудничестве с ЕВС и с правительством Армении у нас в этом году будет впечатляющее шоу».

Руководящий совет Детского конкурса и Общественная телекомпания согласовали первоначальный концепт юбилейного 20-го Детского Евровидения и некоторые детали концертной программы.

Делегация Европейского вещательного союза посетила Спортивно-концертный комплекс имени К. Демирчяна, на месте ознакомилась с возможностями и ожидаемыми изменениями в структуры.