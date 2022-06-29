НАТО демонстрирует открытые двери, заявил Столтенберг

Приглашение, которое озвучат лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде по присоединению Швеции и Финляндии, демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в совместном заявлении с президентом США Джо Байденом.

"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что цель… закрыть двери НАТО не увенчалась успехом, это демонстрирует обратное, что двери альянса остаются открытыми", - сказал он.

Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.