Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок

Германия никогда не намеревалась отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

По словам Бербок, сейчас настала "горькая реальность", при которой странам НАТО необходимо быть в состоянии "защищаться от России". "Но мы всегда подчеркивали, в том числе и как правительство ФРГ, что мы не хотим отказываться от основополагающего акта Россия-НАТО", - отметила политик.

Ранее издание Welt ссылаясь на собственные источники сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи.

Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.