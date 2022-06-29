Россия стремилась добиться "финляндизации" Европы, то есть приобретения страной нейтрального статуса с лояльной политикой по отношению к соседнему государству, но вместо этого получит "натоизацию". С таким утверждением выступил в среду президент США Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Меня спрашивали (о ситуации с НАТО), о Финляндии и Швеции, когда их лидеры приезжали в Белый дом. Я заявил, что (президент России Владимир) Путин надеялся на финляндизацию Европы, но получит он натоизацию Европы. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Я думаю, что это необходимо", - сказал Байден.

Ранее президент США уже рассуждал о "финляндизации". В июне американский лидер в ходе интервью с агентством Ассошиэйтед Пресс утверждал, что Россия при помощи конфликта на Украине рассчитывала на "финляндизацию" НАТО, но в результате добилась "натоизации" Финляндии, то есть устремления Хельсинки в ряды альянса.