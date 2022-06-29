Британия может прекратить поставлять газ в Европу, сообщили СМИ

Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, такая мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован британской энергетической компанией National Grid.

Сообщается, что стратегия предусматривает перекрытие трубопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию. На фоне того, как европейские страны "столкнулись с перспективой прекращения экспорта газа из России", этот план грозит подорвать стремление к международному сотрудничеству в области энергетики, говорится в публикации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает газета, европейские газовые компании призвали Великобританию сотрудничать с ЕС и предупредили, что отключение трубопроводов может иметь неприятные последствия. Отмечается, что в зимний период Британия импортирует из континентальной Европы значительные объемы газа.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен — в частности, на топливо и продовольствие.