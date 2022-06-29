Байден намерен создать постоянный штаб из армейских корпусов США в Польше

Президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.

"В Польше мы собираемся создать постоянный штаб пятого корпуса армии США", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу".