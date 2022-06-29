Лидеры Азиатско-Тихоокеанского партнерства обсудили сотрудничество с НАТО

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Австралии Энтони Альбанезе, президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обсудили ситуацию на Украине с точки зрения стран Индо-Тихоокеанского региона и ее влияние на мировое сообщество.

Отмечается, что лидеры четырех стран единогласно осудили военную операцию России на Украине, а также "основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом".

Четыре лидера принимают участие в саммите стран-членов НАТО в Мадриде. Премьер-министр Кисида стал первым главой кабинета министров Японии, участвующим в саммите альянса.