Посол Бенина вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 29 июня принял новоназначенного посла Республики Бенин в Республике Армения Акамби Андре Окунлола-Биау (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра поздравил посла Окунлола-Биау с вступлением в должность, пожелав ему плодотворной работы в ответственной деятельности на благо развития и укрепления отношений между Арменией и Бенином.

Собеседники подчеркнули важность шагов по развитию и расширению сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Двусторонне высоко оценен положительный опыт сотрудничества Армении и Бенина на различных международных площадках, в том числе в рамках Международной организации Франкофонии.