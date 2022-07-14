Армяно-германские связи динамично развиваются: премьер-министр принял делегацию земли Саксония-Анхальт

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя ландтага земли Саксония-Анхальт ФРГ Гуннара Шелленбергера и возглавляемую им делегацию.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул факт динамичного развития армяно-германских отношений на разных уровнях, о чем свидетельствуют частые официальные визиты и активные контакты. Никол Пашинян подчеркнул важность децентрализованного сотрудничества с землями Германии, которое дополняет и обогащает межгосударственное партнерство.

Председатель ландтага земли Саксония-Анхальт тоже отметил высокий уровень двусторонних отношений и подтвердил готовность к реализации новых совместных проектов. По его словам, именно с этой целью возглавляемая им делегация посетила Армению, дружба и взаимовыгодное партнерство с которой имеют 10-летнюю историю.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и землей Саксония-Анхальт. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества как в научной, образовательной, культурной, технологической сферах, так и в областях пищевой промышленности, управления водными ресурсами и твердыми отходами, сельского хозяйства. Премьер-министр отметил важность предстоящего подписания меморандума о сотрудничестве с Армавирской областью и предложил рассмотреть возможность организации взаимных визитов деловых кругов, что позволит обменяться опытом и видением развития. Гуннар Шелленбергер приветствовал эту идею и отметил, что предложения армянской стороны будут представлены заинтересованным кругам.

В контексте укрепления гуманитарных связей было затронуто мероприятие “День Армении”, запланированное в ландтаге 17 ноября текущего года. По словам Гуннара Шелленбергера, это первое в своем роде мероприятие, и Армения была выбрана как дружественная и демократическая страна. Он также отметил важность деятельности арменоведческого центра “Месроп” при Университете Мартина Лютера в городе Галле.

Премьер-министр выразил благодарность за постоянные усилия в повышении узнаваемости Армении, армянской культуры и развитии арменоведения в земле Саксония-Анхальт и подчеркнул, что демократические ценности являются одним из важнейших столпов в отношениях между двумя странами.