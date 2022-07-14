Азербайджанцы насильно перевезли жителя села Хачик в Нахиджеван и через несколько дней вернули: ведется следствие

Следственный комитет Армении проводят оперативные действия по выяснению обстоятельств происшествия с жителем села Хачик, который, по словам его брата, 3 июня ушел из дома и не вернулся.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, в результате оперативных мероприятий стало известно, что 3 июня, около 09:00, житель села Хачик А.Х. в одиночку отправился в граничащую с Азербайджаном местность под названием «Джагаци Дзор» для сбора зелени, где к нему подошли трое неизвестных людей азербайджанской национальности и против его воли перевезли его в Нахиджеван, а 12 июня А.Х. был возвращен в местность под названием «Джагаци Дзор», откуда вернулся в село Хачик.

Следствие продолжается.