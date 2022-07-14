Правящая партия не будет обращаться в КС по вопросу лишения мандатов оппозиционных депутатов

Фракция “Гражданский договор” приняла решение не обращаться в Конституционный суд по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян в беседе с журналистами после заседания Совета НС, в ходе которого обсуждался вопрос о лишении группы депутатов своих мандатов.

Прежде всего, Рубинян заявил, что, поскольку депутаты, которых касается обсуждение, не явились, согласно регламенту, обсуждение переносится на 1 неделю.

Что касается решения фракции “Гражданский договор”, то Рубинян сказал, что решение следующее: “мы не будем обращаться в Конституционный суд с ходатайством о лишении указанных депутатов мандата”.

По словам вице-спикера НС, причин тому несколько. По его словам, в первую очередь снятием с постов в НС ряда оппозиционных депутатов можно считать решенной проблему организации деятельности некоторых комиссии НС и работы НС в целом.

“Наше политическое кредо также включает в себя уважение к голосованию людей. Мы уважаем голос всего народа, народ сформировал своим голосом большинство и меньшинство. Мы уважаем это голосование и считаем, что такое поведение и философия оппозиции должны волновать в первую очередь их избирателей. Думаю, та часть нашего народа, которая за них проголосовала, на следующих выборах примет соответствующие решения”, - сказал Рубинян.

Таким образом, по словам вице-спикера НС, первой причиной решения не обращаться в КС является уважение к голосованию народа.

“Во-вторых, мы считаем, что нашей стране сейчас нужна политическая стабильность и солидарность. И, наконец, мы думаем, что если оппозиция думает, что мы должны обратиться к СК и бросить им «спасательный круг» для бегства из Национального Собрания, то они ошибаются. Они должны прийти в Национальное Собрание с опущенными головами, они должны смотреть нам в глаза и не иметь возможности повторять то, что они говорили на улицах в эти месяцы, а мы должны смотреть им в глаза и говорить то, что мы хотели сказать, хотим сказать и говорим”, - сказал Рубинян.

Он также подчеркнул, что не фракция “Гражданский договор” ставила вопрос лишения мандатов, а есть процедура: при пересечении порога неявки депутатов вопрос автоматически переходит на обсуждение Совета.

Рубинян сказал, что если оппозиционные фракции не придут в парламент на следующей сессии, это будет означать, что и на той сессии встанет вопрос о том, обращаться или нет в КС на основании их отсутствия.

“Если фракция или депутаты фракции будут постоянно принимать решение не приходить и подтверждать свое неуважение к голосованию народа, в этом смысле, возможно, у нас будут другие обсуждения на эту тему”, - сказал он.

Напомним, что оппозиция долгое время не участвовала в заседаниях НС и проводила уличные акции. Ранее Национальное Собрание по инициативе фракции “Гражданский договор” сняло с должности вице-спикера члена фракции “Армения” Ишхана Сагателяна, а Ваге Акопяна - с должности председателя Постоянной комиссии по экономическим вопросам. Оппозиционер Армен Геворкян также подал в отставку с поста Председателя комиссии НС по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции. Член оппозиционной фракции “Честь имею” Тагуи Товмасян, однако, не отказалась от поста председателя Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам.