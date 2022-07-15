Премьер-министр Пашинян обсудил с министром транспорта РФ вопросы углубления сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян с удовлетворением отметил интенсивность армяно-российских отношений, в частности, частые официальные визиты, что подчеркивает особый характер двусторонних связей. Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества по всем направлениям, в том числе в транспортной сфере, а также высоко оценил усилия и оперативное реагирование российской стороны на разрешение кризисных ситуаций, возникающих на КПП “Верхний Ларс”.

Виталий Савельев передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия председателя правительства РФ Михаила Мишустина и назвал эффективной работу с ведомствами Республики Армения. Он отметил, что Россия заинтересована в развитии дружественного, братского партнерства и в реализации взаимовыгодных проектов с Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере транспорта и логистики. Были затронуты вопросы авиационного и автомобильного сообщения, инфраструктуры общественного транспорта, двусторонне была подчеркнута важность обмена опытом и активной межведомственной работы в этих направлениях. Было отмечено, что развитие транспортного сообщения будет способствовать росту объемов двусторонних пассажирских и грузовых перевозок, активизации экономических контактов и туристических связей.

Никол Пашинян попросил передать приветствия председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.