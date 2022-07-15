Премьер-министр Пашинян и директор ЦРУ США обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы
21:52, 15 Июль 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности и борьбу с терроризмом.
Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.
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