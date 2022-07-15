Премьер-министр Пашинян и директор ЦРУ США обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы

Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности и борьбу с терроризмом.

Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.