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МОНКС РА представило проект об организации ЦОТ вступительных экзаменов по заочному обучению вузов

МОНКС РА представило проект об организации ЦОТ вступительных экзаменов по заочному обучению вузов

Министерство ОНКС РА представило на общественное обсуждение проект изменений в правилах приема на заочное обучение по программе бакалавриата в высших учебных заведениях.

Как передает Арменпресс, согласно представленному проекту предлагается осуществить заочный прием в вузах согласно тому же единому подходу, который применялся при поступлении на очное обучение. В соответствии с этим предлагается передать в ЦОТ функцию подачи заявок, представления документов (в том числе через соответствующий сайт в онлайн-режиме), вступительных экзаменов и проведения конкурса. 

Изменения в основном касаются порядка подачи вступительных экзаменов и профессий, организации, сроков проведения и способа подачи заявления. Следует отметить, что по действующимправилам абитуриенты подают документы и заявление о приеме для участия в экзаменах, а также в конкурсе по специальностив соответствующий вуз.

Ожидается, что новый регламент сделает этот процесс более эффективным и упорядоченным. При этом проектом устанавливается, что правила, касающиеся приема на заочное обучение, распространяются как на государственные, так и на аккредитованные негосударственные вузы.

С принятием проекта планируется обеспечить надлежащую организацию процесса заочного приема в высшие учебные заведения. 

Заинтересованные структуры, вузы, представители гражданского общества могут представить свои предложения и замечания по проекту до 22 июля.

 


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