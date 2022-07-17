Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый господин Гарибашвили, дорогой Ираклий,

Сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Грузией.

По праву можно отметить, что 30 лет – всего лишь миг в многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух наших стран, вновь обретших независимость, этот период характеризуется как важнейший период установления и налаживания добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами.

Основанные на нашем богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, продолжают укрепляться, создавая тем самым предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства.

Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, а интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами доказывает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Уверен, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежный диалог на официальном уровне и впредь будут определять наши общие усилия на благо двух народов.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Никол Пашинян”.