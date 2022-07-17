День Тали́на сплотил жителей разных общин Арагацотна: участвовал и губернатор Сергей Мовсисян

В Арагацотнской области стремлением к сохранению, распространению и восхвалению национальных ценностей отличаются особенно тали́нцы, и именно они часто объединяют жителей области вокруг культурных праздников. Одним из таких мероприятий является День Тали́на, который в этом году отмечался 16 июля.

Об этом Арменпресс сообщили в Арагацотнской областной администрации.

«Лучшей возможностью выразить свою любовь к Тали́ну, гордость быть тали́нцем стал День Тали́на, отмеченный красочными мероприятиями. Присутствовали губернатор Арагацотнской области Сергей Мовсисян, советник губернатора области Армен Григорян, исполняющий обязанности главы тали́нской общины Таврос Сапеян, представители разных общин области.

«Официально мероприятие началось в 17:00 литургией, проведенной в храме Пресвятой Богородицы в Тали́не, затем государственные деятели посетили тали́нское кладбище и склонили головы перед могилами героев Арцахских войн. По дороге на центральную площадь губернатор ознакомился с работами одаренных детей из Тали́на", - говорится в сообщении.

Глава общины призвал очень любить родной Тали́н, способствовать его развитию. Он вручил благодарственные письма лицам, внесшим значительный вклад в развитие Тали́на, в том числе архитекторам, авторам различных инициатив, молодежи...

Праздник продолжился веселыми музыкальными номерами, этнографическими песнями и танцами, к которым присоединились и собравшиеся.

День Тали́на завершился в 22.00 роскошным фейерверком.