"Новая книга" - 24/22: Овсепян, Кристи, Спивакова

ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник она представляет на суд читателей книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства у читателей есть возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями и тенденциями развития современной литературы. На этой неделе "Арменпресс" под разными рубриками выделил три замечательные книги разных издательств, изданные в 2022 году.



Армянская литература

Саргис Овсепян, "Мир"





Роман «Хандартутюн» ("Спокойствие") представляет собой экзистенциальную драму с элементами детектива, события которой разворачиваются в период после обретения Арменией независимости и продолжаются до 2018 года.

Предназначен для читателей в возрасте 18+. Книга была издана "Антарес".



Переводная литература

Агата Кристи, «Труп в библиотеке»





Роман английской писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке» — одно из произведений с участием мисс Марпл. Сюжет вращается вокруг таинственного трупа, найденного в библиотеке Бэнтри. Полковник Мелчетт, инспектор Слэк, старший констебль Харпер и сэр Генри Клитеринг начинают расследование, но только мисс Марпл удается раскрыть правду.



Знаменитые тайны убийств Агаты Кристи не дают покоя читателям на протяжении десятилетий. Ее книги были проданы тиражом более 2 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков. Агата Кристи занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая читаемая писательница всех времен. Она также является самым переводимым писателем в мире, опережая Жюля Верна и Уильяма Шекспира. Создавая одни из самых загадочных историй и персонажей всех времен, эта британская писательница оставила огромное наследие в мире. Перевод: Шушана Василян. Книга была издана Эдит Принт.



Документальная литература

Сати Спивакова, «Настоящая классика»





Свои открытия в мире музыки Сати Спивакова объединила в один сборник. Из более чем 300 интервью культурной программы, транслировавшейся по телевидению за десять лет, она включила в свою книгу несколько десятков, тех, в которых личность героя раскрывается через музыку. В книге собраны воспоминания и эстетические мысли выдающихся русских и зарубежных художников. Через беседы, связанные с искусством, наукой и философией, Сати Спивакова раскрывает музыкальное мировоззрение своих собеседников.



К каждому интервью Сати Спивакова написала предисловие, а в качестве концовки приложила важные для собеседника музыкальные произведения, помогающие читателю в полной мере понять психику величайших мыслителей современности.



Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Татьяна Черниговская, Фани Арда, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Андрей Кончаловский, Шарль Азнавур... Все гости близки и родны Сати Спиваковой, и разговоры ведутся не между ведущим и гостем, а между старыми друзьями. Переводчик: Ануш Мартиросян. Книга была опубликована издательством Newmag.



«Новую книгу» представила Роза Григорян