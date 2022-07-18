Министр экономики Армении и посол Сирии обсудили возможности укрепления экономических связей

Министр экономики Армении Ваан Керобян 18 июля принял новоназначенного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нору Арисян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, были обсуждены, в частности, возможности укрепления двустороннего сотрудничества и деловых связей в сферах промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Отдельно были затронуты вопросы организации и проведения очередного заседания Армяно-сирийской межправительственной комиссии.