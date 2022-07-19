Китайский мастер раскрыл журналистам секреты китайской каллиграфии

ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Китайская каллиграфия занимает особое место в национальной культуре Китая. Она имеет тысячелетнюю историю и отражает уникальность китайской истории и культуры.



Корреспондент «Арменпресс» в эти дни находится в Китае. Он участвует в программе, организованной China World Media Center. Специалисты провели специальный мастер-класс для журналистов, участвующих в программе, под руководством мастера китайской каллиграфии Чен Чена.





В ходе курса участники познакомились с историей каллиграфии, особенностями и разными стилями письма.



Основными компонентами китайской каллиграфии являются кисть, тушь, бумага (которая также бывает разных видов) и держатель для кисти. Шуфа (букв.: китайская каллиграфия) подчеркивает мировоззрение, эстетический вкус, характер и философию ее автора. Исключительное внимание уделяется тому, как мастер держит кисть и работает ею.



Китайская каллиграфия имеет пять основных стилей.



Чжиншу. Этот стиль письма появился в 8-3 веках до н.э. и был официальным стилем письма в империи Цинь. Затем этот стиль письма распространился на территории, завоеванные Империей Цинь.



Лишу. Этот стиль появился во второй половине 3 века до н.э., во времена династии Цин-Хань, как метод более быстрого письма. Этот стиль был создан путем модификации стиля Чжиншу.



Синьшу. Этот стиль письма больше подходит для написания быстрых писем. Принято считать, что основоположником этого стиля письма является Лю Дэшэнь.



Цаошу: Это название дано обычным курсивным стилям, принятым для написания китайских иероглифов. Этот стиль письма, в свою очередь, имеет различные подтипы.



Кайшу: Этот стиль письма возник во времена правления династии Хань как эволюция стиля Лишу. Стиль письма кайшу приобрел широкую популярность, потому что он более удобен и отвечает требованиям повседневной жизни людей.