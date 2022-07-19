Экспорт из Ирана в Армению за 3 месяца вырос на 21 процент
13:10, 19 Июль 2022
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Экспорт из Ирана в Армению увеличился на 21 процент за 3 месяца этого года, с 21 марта по 21 июня (первый квартал иранского календарного года).
Как передает «Арменпресс», по сообщению Tehran Times, об этом заявил пресс-секретарь Таможенного департамента Исламской Республики Иран Рухолла Латифи.
За три месяца Иран экспортировал в Армению товаров на 74 миллиона долларов.
Иран и Армения подписали меморандум о взаимопонимании по итогам заседания армяно-иранской межправительственной совместной комиссии, состоявшегося в середине мая в Ереване. Меморандум подписали вице-премьер-министр РА Мгер Григорян и министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян.
По словам официальных лиц, целью проведения 17-го заседания совместной комиссии было реальное и ощутимое развитие отношений между двумя странами.
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