Экспорт из Ирана в Армению за 3 месяца вырос на 21 процент







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За три месяца Иран экспортировал в Армению товаров на 74 миллиона долларов.



Иран и Армения подписали меморандум о взаимопонимании по итогам заседания армяно-иранской межправительственной совместной комиссии, состоявшегося в середине мая в Ереване. Меморандум подписали вице-премьер-министр РА Мгер Григорян и министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян.



По словам официальных лиц, целью проведения 17-го заседания совместной комиссии было реальное и ощутимое развитие отношений между двумя странами. ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Экспорт из Ирана в Армению увеличился на 21 процент за 3 месяца этого года, с 21 марта по 21 июня (первый квартал иранского календарного года).Как передает «Арменпресс» , по сообщению Tehran Times, об этом заявил пресс-секретарь Таможенного департамента Исламской Республики Иран Рухолла Латифи.За три месяца Иран экспортировал в Армению товаров на 74 миллиона долларов.Иран и Армения подписали меморандум о взаимопонимании по итогам заседания армяно-иранской межправительственной совместной комиссии, состоявшегося в середине мая в Ереване. Меморандум подписали вице-премьер-министр РА Мгер Григорян и министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян.По словам официальных лиц, целью проведения 17-го заседания совместной комиссии было реальное и ощутимое развитие отношений между двумя странами.