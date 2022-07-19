Сибил и Айшенур Коливар представили песню на западноармянском языке и амшенском диалекте

Турецкая певица армянского происхождения Сибил, известная своими прекрасными исполнениями восточно- и западноармянских песен, и амшенская певица Айшенур Коливар, много лет изучающая музыку восточных районов Черного моря, дуэтом исполнили песню «Частичка света». Эта песня уже доступна на цифровых платформах.

Как передает «Арменпресс», автором музыки к песне «Частичка света» является Ари Геркель. Он также выполнил аранжировку песни. Слова песни на западноармянском языке написал ливано-армянский поэт Ашот Багратуни, а слова на амшенском говоре написал амшенский деятель Махир Озкан.

Клип на песню создал Озкан Аксулар. Песня «Частичка света» на западноармянском языке и амшенском говоре – это призыв к добру к человечеству. Производство этой композиции взял на себя YouTube-канал музыкальной компании «Калан». Песня имеет соответствующие субтитры, переведенные на английский, восточноармянский и турецкий языки, а также клип и перевод на язык жестов.

Эта песня, сочетающая в себе два разных проявления одного и того же языка, обращает внимание слушателей на то, что армянский язык и амшенский диалект, существуя на одном пространстве и в то же держась далеко друг от друга, очень близки друг другу. Песня также напоминает, что оба эти языка находятся под угрозой исчезновения.

Сибил своей армянской народной музыкой уже пользуется международным признанием. Айшенур Коливар своими уникальными исполнениями развивает мультикультурное искусство восточных регионов Черного моря.

Эти два деятеля культуры своей совместной песней «Частичка света» передают своими голосами надежду, одновременно смешивая весеннее пробуждение с воодушевлением Вардавара.