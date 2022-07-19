В правительстве Армении обсужден процесс реализации реформ полиции

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Координационного совета по реформам полиции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было продолжено обсуждение затронутых в рамках повестки предыдущего заседания тем. Была затронута предусмотренная Стратегией реформы полиции работа по внедрению Патрульной службы. В частности, были обсуждены вопросы, связанные со структурой Патрульной службы, процессом закупки транспортных средств и мероприятиями по увеличению вовлеченности женщин в Патрульную службу.

Затем была обсуждена новая модель территориальных подразделений полиции в рамках министерства внутренних дел. Были представлены подробности относительно реорганизации областных управлений, затронуты вопросы, связанные с координацией, структурой и функциями территориальных подразделений.

Премьер-министр отметил, что в результате реформ полиции ожидается иметь более оптимальную структуру, исключить повторяющиеся функции и повысить заработную плату. Глава правительства поручил продолжить работу в рамках этой логики, подчеркнув важность повестки цифровизации и интероперабельности государственных органов.

В ходе заседания был также обсужден процесс применения порядка информирования о нарушениях ПДД через мобильное приложение, была представлена соответствующая статистика. Состоялся обмен идеями по упрощению процедур применения системы. В этой связи премьер-министр Пашинян дал конкретные поручения.