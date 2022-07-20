Делегация Армении вернулась с призами с конкурса «Славянский базар»

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Глава армянской делегации «Славянского базара 2022» Вреж Киракосян доволен результатами армянских участников конкурса. Он сообщает, что среди детских исполнителей конкурса Армению представляла 12-летняя Карина Саакян, завоевавшая специальный приз оргкомитета конкурса. 18-летняя Мария Ханданян заняла третье место в группе молодых исполнителей.





Как сообщает «Арменпресс», Киракосян подчеркивает, что конкурс, который прошел 14-17 июля в городе Витебске, Беларусь, был очень хорошо организован. Было сделано все, чтобы каждый участник почувствовал себя важной частью красивого культурного события.



«Карина сделала все возможное в группе детей-исполнителей, и я доволен ее выступлением. Члены жюри подчеркнули, что Карина – самая музыкальная участница, поскольку она и танцует, и поет. Она получила специальный приз оргкомитета конкурса, что редко бывает в детском конкурсе», — говорит Киракосян.





Обращаясь к Марии Ханданян, он говорит, что в последний раз Армения добивалась успеха среди молодых исполнителей десять лет назад. Талантливые конкурсанты на протяжении многих лет показывали блестящие выступления, но только в этом году лед тронулся. «В этой команде участвовали я и представители 14 стран. Выступления Марии я оцениваю блестяще. Ей 18 лет. То, что она сделала в этом возрасте, заслуживает высокой оценки. Мария — певица с большим будущим, и мы будем ею очень гордиться», — уверяет Киракосян и напоминает, что Мария училась в Государственном колледже культуры и искусств имени Шарля Азнавура в Ереване, директором которого является Вреж Киракосян.



Киракосян очень хочет, чтобы в следующем году в рамках конкурса прошли дни армянской культуры, и у Армении была возможность представить себя не только пением, но и широкой культурной палитрой.