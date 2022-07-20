Мэрия Еревана и Европейский инвестиционный банк расширяют сотрудничество

Мэр Еревана Грачья Саркисян встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мачеем Цзурой (Maciej Czura). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, в ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместно реализуемых проектов и наметили предстоящие задачи.

При поддержке Европейского инвестиционного банка в рамках ереванского проекта энергоэффективности в столице ведутся ремонтные работы детских садов, предпринимаются шаги по включению в проект также ереванских поликлиник и больниц. В рамках программы управления твердыми отходами Еревана планируется построить новый полигон на территории, прилегающей к полигону Нубарашена, а также закрыть существующие полигоны Нубарашена и Ачапняка.

Стороны достигли договоренности уточнить в ближайшее время новые направления сотрудничества, чтобы перевести программы в практическую стадию.

Подчеркнув важность расширения сотрудничества, мэр Еревана Грачья Саркисян отметил, что совместные проекты могут сыграть серьезную роль в повышении качества жизни жителей.

В свою очередь региональный руководитель ЕИБ отметил, что мэрия Еревана является для них надежным партнером, и подчеркнул, что банк готов расширять программы и включать новые направления.