Количество рабочих мест в июне увеличилось на 8000: Керобян уверяет, что рынок труда продолжает уверенно расти

В июне текущего года количество рабочих мест в Армении составило 681 050, что на 8 000 больше, чем в мае. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Рынок труда в Армении продолжает уверенно расти, обновив в июне свой рекордный показатель. У нас было 681 050 рабочих мест, что примерно на 8 тысяч больше, чем в предыдущем месяце, а прирост по сравнению с июнем прошлого года составил более 37 тысяч», - отметил министр.