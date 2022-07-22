“Ереванский бестселлер”: Гарри Поттер лидирует: детские книги, июнь, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.

“Гарри Поттер и Орден Феникса” Дж. К. Роулинг занимает первое место. Гарри Поттеру уже 15 лет. Он остался в доме своей тети на все лето, изолированный от сообщества ведьм и был совершенно не в курсе последних событий. Даже его лучшие друзья Рон и Гермиона не писали ему. Семья Дрзлинов становится все более невыносимой. Гарри переполнен разочарованием и гневом, он готов восстать, зная, что Лорд Волан-де-Морт вернулся и замышляет нападение. Радикальные перемены ожидаются в Школе чародейства и волшебства, которую посещает Гарри. Министерство магии решает бросить вызов Дамблдору, отправив в Хогвартс старшим инспектором жестокого и недалёкого человека.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на втором месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

“Коралина” Нила Геймана на третьем месте. Семья Коралины переезжает в новый дом. Кто же может знать, что на уме одиннадцатилетней девочки? Ей, конечно же, нужно исследовать и познакомиться с новым районом и с местными жителями. А жители очень своеобразные и очень необычные. Даже ужасно необычные. Они живут не только на верхних и нижних этажах, но и за старой запертой дверью, готовые на все, чтобы Коралина осталась с ними навсегда. Чтобы преодолеть ожидающие ее проблемы, Коралине потребуется немало мужества и решимости.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на четвертом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На пятой горизонтали - книжка “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

Книга Арпи Магакян “Шуши, поцелованная солнцем” на шестом месте. Это необычная сказка. Она и вымысел, и реальность, в единстве которых, мы находим истину. Здесь и изобретение славной месропской письменности, первая армянская христианская Амарасская школа, древнее арцахское гигантское дерево Танджри и, конечно же, героиня сказки, поцелованная солнцем девчушка - прекрасная Шуши.

На седьмом месте “Сборник сказок” Ованнеса Туманяна - одного из самых популярных армянских авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат народные темы и повествования.

“Пиноккио” Карло Колоди занимает восьмое место. Невероятные приключения деревянной куклы Пиноккио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации книги отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

“Маугли” Редьярда Киплинга занимает девятое место. Киплинг долгие годы жил в Индии, слышал от местных жителей много рассказов, среди которых и рассказ о мальчике, выросшем в стае волков. Именно эту историю Киплинг изложил в книге “Маугли”

На десятом месте книга Марджери Уильямс “Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими”. Когда ребенок любит тебя... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит, ты становишься НАСТОЯЩИМ. Плюшевый заяц мечтает быть настоящим, как его старый мудрый друг Кожаная Лошадь. Но стать настоящим не зависит от того, как вы подготовлены. Благодаря любви маленького мальчика, мечты плюшевого зайца могут чудесным образом сбыться... Полное иллюстрированное издание классического детского романа Уильямс Марджери, впервые опубликованное в 1922 году, оно покорит сердце каждого, кто верит в силу любви.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Атор» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).