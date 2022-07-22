Аппарат премьер-министра РА пояснил, на каком основании был запрещен въезд в Армению Мурада Папазяна

В Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА, отвечая на вопрос «Арменпресс», пояснили, на каком основании председателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мураду Папазяну 13 июля был запрещен въезд в Республику Армения.

- Уточните, пожалуйста, на каком основании Мураду Франку Папазяну, гражданину Франции, председателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФД был запрещен въезд в Армению.

- Сообщаем, что въезд указанного вами лица в Республику Армения был запрещен, на основании пунктов «Г» и «З» статьи 8 Закона Республики Армения «Об иностранцах».

Этот человек является одним из лиц, организовавших 1 июня прошлого года у посольства РА во Франции нападение на колонну правительственной делегации во главе с премьер-министром. В сторону колонны были брошены различные вещи и предметы. На автомобиль премьер-министра с государственным флагом РА было совершено нападение, и лишь благодаря усилиям французской полиции и сил безопасности ситуация была преодолена.

Информация, свидетельствующая об этом, была опубликована в различных СМИ, есть видеоматериал и в интернете. Въезд в Республику Армения запрещен не только упомянутому вами лицу, но и другим активным участникам нападения. При этом Республика Армения не имеет каких-либо оговорок в отношении участников мирных акций. А организаторам и участникам нападений запрещен въезд в Республику Армения в соответствии с законом.

Статья 8 Закона Республики Армения «Об иностранцах» определяет основания, позволяющие отказать иностранцу в выдаче визы (продлении ее срока), признать утратившей силу выданную визу или запретить въезд в Республику Армения.