Для Китая в борьбе с Covid-19 первостепенное значение имеют жизнь и здоровье человека

Антиковидная борьба Китая с «нулевой терпимостью» оправдала себя, ведь приоритетом для властей страны являются человеческие жизни и здоровье людей.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение на специальной лекции для журналистов, участвующих в программе, организованной Китайским международным центром медиакоммуникаций, высказал кандидат политических наук, старший специалист Пекинского института иностранных языков Сюнь Лепин.

«Политика «нулевой терпимости» в борьбе с Covid-19 оказалась эффективной, что мы и фиксируем сейчас. Китайский лидер Си Цзиньпин многократно говорил, что человеческая жизнь, здоровье человека важны для Китая», - отметил Сюнь Лепин.

По его словам, в борьбе с эпидемией есть и несколько других особенностей, поскольку в результате правильной политики Китай добился того, что завершение борьбы с Covid-19 уже не за горами.

Китай приобрел огромный, бесценный опыт в борьбе с пандемией. Ряд китайских городов в результате масштабной работы достигли того, что сейчас количество положительных тестов находится на очень низком уровне.

«Спасти человеческие жизни удалось и благодаря быстрой изоляции взаимосвязанных инфицированных лиц. Возможно, на начальном этапе пандемии все это не получало положительного отклика, однако сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что эта политика была оправдана», - сказал он.

Сюнь Лепин представил и свою историю борьбы с пандемией. Он родом из Ухани и был в этом городе во время вспышки эпидемии.

Сейчас в Китае каждый человек обязан проходить тестирование хотя бы раз в два дня.

Фото Синьхуа