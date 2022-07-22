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Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял новоназначенного посла Сирии в Армении Нору Арисян

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял новоназначенного посла Сирии в Армении Нору Арисян

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нору Арисян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостя, Араик Арутюнян поздравил посла с назначением и пожелал ей плодотворной работы.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспективных направлений двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией. Была также затронута армянская община Сирии как связующее звено между двумя странами.


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