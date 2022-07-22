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В Стамбуле будет подписан документ по поставкам украинского зерна

В Стамбуле будет подписан документ по поставкам украинского зерна

В Стамбуле при участии представителей ООН, РФ и Украины будет подписан документ, который устранит проблемы на пути формирования сельскохозяйственного коридора. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии завершения серии проектов в стамбульском районе Эйюпсултан.

Эрдоган подчеркнул значимость документа по зерновому коридору, который будет подписан во дворце «Долмабахче».

Турецкий лидер привлек внимание к негативному экономическому воздействию российско-украинской войны.


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