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Эдуард Сперцян — об игре против "Спартака"

Эдуард Сперцян — об игре против "Спартака"

Полузащитник сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян прокомментировал  матч против «Спартака»  в составе «Краснодара».

"Во время перерыва в игре мы говорили о том, чтобы найти другие возможности для контратаки. Нельзя  было пропускать мяч в начале второй половины. Но мы боролись до конца, даже когда проигрывали», - как сообщает Арменпресс, цитируют Сперцяна   российские СМИ.

В рамках второго тура чемпионата России по футболу «Краснодар»  соревновался со «Спартаком»  и уступил со счетом 1:4. Единственный мяч "Краснодара", реализовав пенальти, забил Эдуард Сперцян.

 


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