Министр иностранных дел РФ заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной

Россия не имеет предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.