Работу в жару: профсоюзы призывают принять общеевропейский закон
На фоне аномальной жары Европейская конфедерация профсоюзов призывает принять закон, устанавливающий для всех стран ЕС предельно допустимые температуры на рабочем месте
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews, В заявлении конфедерации приводятся данные исследования Европейского фонда улучшения условий жизни и труда, согласно которому люди, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, около 40% рабочего времени подвергаются воздействию высоких температур.
Сегодня только в шести странах ЕС действуют законы, регламентирующие температурные условия на рабочем месте.
В Венгрии для сидячей работы они должны быть ниже 31 градуса Цельсия, в Бельгии — 29 градусов.
В Латвии и Словении — 28 градусов внутри помещения, а в Черногории — 28 на улице.
В Испании это 27 градусов, но не для всех рабочих мест.
Всемирная организация здравоохранения оценивает оптимальную рабочую температуру в пределах от 16 до 24 градусов.
Риск несчастных случаев на работе увеличивается на 7% при температуре выше 30 градусов и на 15%, если воздух прогревается до 38 градусов.
В Испании на прошлой недели в результате экстремальной жары на рабочем месте погибли два человека. Во Франции, где закон никак не регламентирует температурные условия, в 2020 году 12 человек скончались от последствий жары во время работы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм