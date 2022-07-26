Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Алиева освободить армянских пленных

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав к освобождению всех армянских пленных. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба госсекретаря США.

«Госсекретарь и президент Алиев обсудили историческую возможность Азербайджана и Армении для достижения мира в регионе. Госсекретарь повторил предложение США поддержать открытие региональных транспортных и коммуникационных связей. Энтони Блинкен призвал к продолжению двустороннего диалога, каковым была встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси. Госсекретарь также подтвердил свою поддержку эффективных дискуссий при посредничестве ЕС. Он отметил, что Соединенные Штаты являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1994 года, и готовы включиться в работу как в двустороннем порядке, так и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану обрести долгосрочный всеобъемлющий мир. Госсекретарь Блинкен также призвал президента Алиева освободить всех задерживаемых армянских пленных», - говорится в заявлении Госдепартамента.

25 июля Энтони Блинкен провел телефонный разговор и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.