Армянин из Кувейта, выступил с инициативой «Покупайте в Армении», способствующей развитию экономики

Благотворитель, армянин из Кувейта, предприниматель Киракос Гуюмджян выступил с инициативой «Покупайте в Армении», целью которой является содействие развитию экономики Армении. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс», Киаркос Гуюмджян отметил, что работа над инициативой началась еще в 2019 году, но пандемия отсрочила намеченную работу. Сейчас он вернулся в Армению с целью активизировать кампанию «Покупайте в Армении» в различных кругах.

«Как известно, туризм в последнее время довольно активизировался. Многие предпочитают приехать в Армению и провести здесь свой отдых. Суть этой кампании заключается в том, чтобы призвать и побудить наших соотечественников товары, предназначенные для их нужд, покупать в Армении. К чему везти товары из-за границы, если все здесь есть и можно купить во время отпуска. Если эта инициатива получит распространение, это будет выгодно Армении», - сказал Киракос Гуюмджян.

По его словам, это будет выгодно и местным предпринимателям и производителям. Если при каждом приезде основную часть покупок туристы из диаспоры станут делать в Армении, спрос на эти товары возрастет. В итоге будет хорошо и продавцам, и производителям. Кроме того, количество поступающей в страну валюты увеличится, и от этого выиграет и государство.

В ходе своего визита в Армению Киракос Гуюмджян провел встречи в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, в Комитете по туризму и представил свою инициативу, получившую положительный отклик.

Киракос Гуюмджян с программами содействия по разным поводам пытается быть рядом с Арменией и Арцахом. Он публикует в арабских СМИ статьи, касающиеся армянских вопросов. Киракос Гуюмджян заметил, что в арабских странах отсутствует информация, касающаяся Геноцида армян.

«Вообще нам в арабском мире не удалось представить армянские вопросы. Мы не смогли донести нашу проблему до арабского народа в необходимом объеме. Многие не имеют полного представления о Геноциде армян и о других армянских проблемах. Я и решил публиковать статьи, представляющие армянские вопросы, противодействуюя негативным позициям», - сказал Киракос Гуюмджян.

Армянский предприниматель из Кувейта учредил образовательную премию «Нерсес Шнорали» для поощрения учащихся средних школ Алеппо и Кувейта. Эту награду уже получили более 20 учащихся. Киракос Гуюмджян отметил, что это способствовало повышению качества образования и конкуренции. Инициатива будет продолжена и в ближайшие годы.