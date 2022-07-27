Вице-премьер Армении принял вице-президентов по корпоративным вопросам американской компании «Эй Эм Ди»

27 июля вице-премьер РА Амбарцум Матевосян принял вице-президентов по корпоративным вопросам американской компании «Эй Эм Ди» (AMD) Амиту Гупту и Джайшри Рангараджана.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, во встрече участвовали и директор Фонда «Центр содействия инвестициям» (Enterprise Armenia) Левон Ованнисян, руководитель армянского филиала компании Ара Маркосян и другие лица.

Следует отметить, что американская компания «Xilinx», армянский филиал которой был основан в 2019 году, в феврале 2022 года объединилась с американской компанией «AMD», производящей микросхемы и процессоры. Последняя специализируется на разработке инновационных и инженерных решений для технологий, цифрового телевидения, промышленности и других отраслей.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян, придавая важность представленности мировой технологической компании «AMD» в Армении, выразил надежду, что, используя местный потенциал, армянский филиал станет важной составляющей компании, способствуя миссии по предложению технологических решений мировых проблем.

Касаясь политики, принятой правительством Армении, и реализуемых программ, Амбарцум Матевосян отметил, что их целью является поощрение создания и функционирования в Армении стартапов, а также привлечение ведущих технологических компаний, которые добавят новое качество в армянскую ИТ-экосистему.

В этом контексте он выразил готовность правительства обсудить видение развития компании и рассмотреть шаги, необходимые для расширения деятельности компании в Армении.

Вице-президенты компании «Эй Эм Ди» представили проделанную компанией работу, перспективы и планы ее развития, а также проблемы отрасли. Они подчеркнули, что в Армении много талантливой молодежи, необходимой для их компании, и они сделают все возможное, чтобы выявить их, обучить и привлечь в компанию.

На встрече были обсуждены и вопросы сотрудничества и реализации совместных мероприятий в рамках цифровой повестки государственного сектора. Принимая во внимание, что Министерство высокотехнологичной промышленности РА с 2020 года реализует ряд программ по подготовке квалифицированных специалистов, обсуждалась и возможность совместных программ подготовки специалистов необходимой квалификации.