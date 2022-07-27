Под председательством Араика Арутюняна обсуждены работы по реставрации скульптуры “Слава труду”

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна сегодня состоялось обсуждение по вопросу реставрации скульптуры известного армянского скульптора Ара Арутюняна “Слава труду”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие представители министерства образования, науки, культуры и спорта, министерства финансов, Комитета по градостроительству, мэрии Еревана, Союза художников, ГНКО “Национальная галерея Армении”.

Ответственные лица представили руководителю аппарата премьер-министра возможные варианты реставрации и размещения скульптуры, которая является одним из значительных произведений армянской монументальной скульптуры и более известна как “Памятник Рабочему”. Были затронуты и другие смежные вопросы.

Араик Арутюнян поручил организовать с привлечением всех целевых групп общественные слушания по реставрации и установке скульптуры и, обобщив мнения и идеи всех заинтересованных сторон и специалистов, представить предложения по дальнейшим шагам и действиям.