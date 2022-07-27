Вице-премьер Матевосян принял председателя Генеральной ассамблеи ООН Абдуллу Шахида

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял председателя Генеральной ассамблеи ООН Абдуллу Шахида и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Ваге Геворкян, и.о. постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья и другие.

Вице-премьер приветствовал первый визит Абдуллы Шахида в Армению и назвал его символичным, так как в этом году исполняется 30 лет со дня членства нашей страны в Организации Объединенных Наций.

Амбарцум Матевосян высоко оценил усилия председателя Генеральной ассамблеи ООН, направленные на борьбу с негативными последствиями пандемии и консолидацию усилий международного сообщества в этих целях.

В ходе встречи стороны коснулись партнерства Армения-ООН, подчеркнули необходимость эффективной реализации Целей устойчивого развития ООН в контексте повестки дня до 2030 года.

Вице-премьер Армении и председатель Генеральной ассамблеи ООН подчеркнули важность сохранения мира, безопасности и верховенства прав человека в регионе. В этом контексте Абдулла Шахид приветствовал усилия Армении по установлению стабильности и безопасности в регионе.

Вице-премьер также коснулся необходимости участия ООН в решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, а затем затронул тему нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув в этом контексте, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, которая остается единственным уполномоченным со стороны международного сообщества форматом посредничества.