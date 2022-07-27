Аветик Чалабян будет освобожден в 21:00: адвокат

Суд общей юрисдикции города Еревана не успел рассмотреть законность меры пресечения в отношении члена движения «Объединение» Аветика Чалабяна, поэтому сегодня, 27 июля, в 21:00 вечера, Чалабян будет освобожден. Об этом в беседе с корр. Арменпресс сказал адвокат Чалабяна Вараздат Арутюнян.

“Срок содержания под стражей истекает сегодня в 21:00, а нового решения о продлении срока содержания под стражей нет, поэтому он должен покинуть колонию”, - сказал представитель защиты Чалабяна.

Заседание суда 26 мая не состоялось, т.к. адвокаты Чалабяна бойкотировали заседание, мотивировав это тем, что суд не игнорировал ряд важных по мнению защитников ходатайств.

Заседание суда 27 не состоялось из-за состояние здоровья Чалабяна. Врачи запретили ему СИЗО из-за высокой температуры и перепадов давления.

Следующее заседание суда состоится 29 июля.

Напомним, что 9 мая 2022 на одном из сайтов была опубликована запись под заголовком "1000 драмов за каждого студента, преподаватель Аграрного университета подстрекает председателя студсовета к привлечению студентов к акциям протеста оппозиции, предлагая 1 тысячу драмов за каждого учащегося".

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Аветик Чалабян пытался материально заинтересовать председателя студсовета Национального аграрного университета Армении, предложив 2.000.000 драмов за привлечение 2000 студентов к участию в митингах оппозиции.