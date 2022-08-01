В Дохе представлены возможности реализации катарских инвестиций в Армении

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терян встретился в Дохе с заместителем исполнительного председателя порта Хамад Абдулазизом Насиром Аляфеем. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, в ходе встречи были обсуждены возможные направления двустороннего сотрудничества.

Были затронуты возможности инвестиций катарской стороны в Республике Армения.