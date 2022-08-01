Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

В Дохе представлены возможности реализации катарских инвестиций в Армении

В Дохе представлены возможности реализации катарских инвестиций в Армении

Заместитель министра экономики Армении Нарек Терян встретился в Дохе с заместителем исполнительного председателя порта Хамад  Абдулазизом Насиром Аляфеем. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, в ходе встречи были обсуждены возможные направления двустороннего сотрудничества.

Были затронуты возможности инвестиций катарской стороны в Республике Армения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]