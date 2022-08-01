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Руководитель аппарата премьер-министра Армении провел встречу с премьер-министром Грузии

Руководитель аппарата премьер-министра Армении провел встречу с премьер-министром Грузии

Находящийся в Грузии с рабочим визитом руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и руководителем администрации правительства Грузии Ревазом Джавелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Ираклий Гарибашвили приветствовал рабочий визит господина Арутюняна в Грузию и высоко оценил высокий уровень армяно-грузинского политического диалога.

Было отмечено, что отношения между двумя странами динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества.

Араик Арутюнян поблагодарил за теплый прием и передал премьер-министру Грузии теплые приветствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Г-н Арутюнян подчеркнул, что Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией и продвижении двусторонней повестки дня.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, коснулись также региональной ситуации и развитий.

В свою очередь, Ираклий Гарибашвили попросил передать теплые приветствия премьер-министру Пашиняну.

На встрече с руководителем администрации правительства Грузии Ревазом Джавелидзе были обсуждены вопросы взаимодействия органов государственного управления двух государств и осуществляемые в разных направлениях реформы.


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