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Мужская сборная Армении сыграла вничью со сборной Австрии: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении сыграла вничью со сборной Австрии: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении сыграла вничью со сборной Австрии в 4-м туре Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, 4-й тур сборная Армении завершила тур со счетом 2:2. Грант Мелкумян одержал победу, Самвел Тер-Саакян потерпел поражение, а Габриэль Саргсян и Роберт Ованнисян сыграли вничью.

До сих пор команда под руководством Армана Пашикяна отпраздновала три победы, обыграв команды Мадагаскара, Андорры и Египта. Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.


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