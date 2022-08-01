Женская сборная Армении одержала победу: Всемирная шахматная олимпиада

Женская сборная Армении одержала победу в 4-м туре Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, в 4-м туре сборная Армении под руководством Завена Андриасяна состязалась со сборной Ирландии и одержала абсолютную победу - 4:0. Победы отпраздновали Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

До этого сборная Армении одержала две победы (Ботсвана и Норвегия) и проиграла Эстонии. Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.