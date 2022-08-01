На линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность: МО Арцаха
21:49, 1 Август 2022
Распространяемая в интернете информация о боях в той или иной части Арцаха не соответствует действительности.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, на линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность.
Руководство республики совместно с командованием Армии обороны и командованием российских миротворческих войск предпринимает соответствующие шаги для урегулирования ситуации.
Министерство обороны Республики Арцах призывает СМИ и отдельных пользователей социальных сетей следить исключительно за официальными новостями.
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