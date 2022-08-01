На линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность: МО Арцаха

Распространяемая в интернете информация о боях в той или иной части Арцаха не соответствует действительности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, на линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность.

Руководство республики совместно с командованием Армии обороны и командованием российских миротворческих войск предпринимает соответствующие шаги для урегулирования ситуации.

Министерство обороны Республики Арцах призывает СМИ и отдельных пользователей социальных сетей следить исключительно за официальными новостями.