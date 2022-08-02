На линии соприкосновения сохраняется стабильная напряженность: Армия обороны Арцаха

В ночь с 1 на 2 августа и по состоянию на 9:00 ситуация на линии соприкосновения Арцаха существенных изменений не произошло. Как передает «Арменпресс», Армия обороны Арцаха сообщает, что сохраняется стабильная напряженность.

«Как сообщалось ранее, руководство республики совместно с командованием Армии обороны и с командованием российских миротворческих войск предпринимают шаги по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении АО.

Ранее Армия обороны Арцаха сообщила, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения. Провокации были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.