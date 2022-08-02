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Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол

Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол

Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей․ Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

"Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", - сказал Вонгсинсават.

По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. "Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом", - добавил он.


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