Строительство альтернативного маршрута Лачинского коридора завершится до весны: министр

Строительные работы альтернативного маршрута Лачинского коридора начались и будут завершены к весне. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

“Мы приступили к строительству, техника работает, дорога строится”, - сказал Саносян.

На вопрос, когда работы будут завершены, министр отметил: “До весны”.

По словам Саносяна, в этом направлении ведется активная работа.

Отметим, что согласно Заявлению от 9 ноября 2020 года, по согласованию сторон, т.е. Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики, в ближайшие три года (т.е. до 9 ноября 2023 года) будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.