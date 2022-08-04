РФ предпримет все меры для недопущения дальнейшего обострения обстановки: командующий миротворческими силами РФ

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков провел встречу с представителями общественных и оппозиционных сил Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Telegram-канал миротворческих сил РФ, в ходе встречи Волков разъяснил позицию миротворческого контингента относительно происходящих событий, проинформировал о проделанной работе, а так же заверил, что Российская Федерация предпримет все меры для недопущения дальнейшего обострения обстановки.