Команда председателя Европейского совета находится в тесном контакте с руководством Армении и Азербайджана

Председатель Европейского совета Шарль Мишель находится в тесном контакте с лидерами двух стран по вопросу армяно-азербайджанских отношений. Он уже поговорил с премьер-министром Армении, поговорит также с президентом Азербайджана.

«Председатель Европейского совета Мишель находится в тесном контакте с лидерами обеих стран относительно отношений между Арменией и Азербайджаном. Он разговаривал с премьер-министром Пашиняном, а также поговорит с президентом Алиевым», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении ЕС.

Также отмечается, что команда Шарля Мишеля и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в последние дни находились в интенсивном контакте с обеими сторонами для достижения немедленной деэскалации и прогресса по всем пунктам повестки дня посредством диалога.